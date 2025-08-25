Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 25.08.2025
45 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12

Zum Auftakt der Biergarten Spezial-Woche lädt Gastgeber Mario in das traditionsreiche "Wirtshaus im Braunauer Hof" im Herzen von München ein. In seinem gemütlichen Biergarten mit bayerischem Charme setzt er auf deftige Klassiker, gutbürgerliche Schmankerl und eine ordentliche Maß Bier. Kann er mit seiner bodenständigen Küche und dem natürlichen Flair die Konkurrenz überzeugen?

