Amerikanische und deutsche Küche im Lokal "MooN food & bar"!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.04.2025: Amerikanische und deutsche Küche im Lokal "MooN food & bar"!
45 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Wochenauftakt in Kassel! Sebastian lädt am ersten Tag in sein Lokal "MooN food & bar" ein, wo amerikanische und deutsche Küche serviert wird. Hier werden seit 2018 neben Klassikern wie Burgern und Hotdogs auch Schnitzel oder süß-herzhafte Waffeln angeboten. Wird ihm der perfekte Start in die Woche gelingen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins