"Nonno Glutino" - Das 100% glutenfreie Restaurant!
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.04.2025: "Nonno Glutino" - Das 100% glutenfreie Restaurant!
45 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
100% glutenfrei ist das Motto am vorletzten Tag in Kassel! Ali lädt hier ins Nonno Glutino ein, wo er seit 2023 mediterrane und internationale Speisen für seine Gäste kreiert. Wird es ihm gelingen, seine Mitstreiter ohne Gluten zu überzeugen?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins