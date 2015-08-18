Das beste Schnitzel in MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 18.08.2015: Das beste Schnitzel in München
44 Min.Folge vom 18.08.2015Ab 6
Heute dreht sich alles um das allseits beliebte Schnitzel. Die drei Kontrahenten wollen beweisen, dass ihr Schnitzel das beste in München ist - doch die erfahrene Jury ist kritisch. Können die Gastronomen überhaupt den hohen Erwartungen der Juroren gerecht werden und dem Druck des Wettkampfes standhalten? Welches Schnitzel kann durch seinen Geschmack überzeugen? Und wer macht eigentlich die beste Panade? Ist das Fleisch auch wirklich zart und gleichmäßig geklopft?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins