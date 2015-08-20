Ausgezeichnete Quaklität: Die beste Ente in MünchenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 20.08.2015: Ausgezeichnete Quaklität: Die beste Ente in München
44 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 6
Das heutige Ziel der Jury um Martin Baudrexel: Die beste Ente Münchens finden. Eine perfekte Ente zuzubereiten, die außen kross und innen saftig ist - geht das überhaupt? Disziplin und perfektes Timing sind entscheidend. Mit dabei sind das panasiatische Restaurant "Yee Chino", die jungen Vietnamesen vom "Kim Sang" und der deutsche Gastronom der "Lotus Lounge". Ob wirklich alle Enten halten, was sie versprechen?
