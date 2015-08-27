Sushi für den Süsser: Welches schmeckt in Frankfurt am besten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 27.08.2015: Sushi für den Süsser: Welches schmeckt in Frankfurt am besten?
44 Min.Folge vom 27.08.2015Ab 6
Heute begeben sich die Experten in Frankfurt auf die Suche nach dem besten Sushi. Mit dabei sind die jungen Mädels der "Bento Boutique", der deutsche Manager der "Sushi Lounge" und der Abiturient Tony mit seinem Vater aus dem "Shisan". Doch ist wirklich bei allen drei Restaurants der Fisch frisch? Und wie wichtig ist eigentlich der Reis? Hat klassisches Sushi die Nase vorn oder können ausgefallene Kreationen die Jury eher überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins