Falafel made in Berlin: Wer kann es am besten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 15.02.2016: Falafel made in Berlin: Wer kann es am besten?
44 Min.Folge vom 15.02.2016Ab 6
Heute wird es orientalisch in Berlin! Unsere Juroren begeben sich auf die Suche nach der besten Falafel und besuchen dafür drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diese auf den Tisch zu bringen. Es treten an: Das israelische Restaurant "Feinberg's", das Team vom modernen Imbiss "La Corniche" und der außergewöhnliche Foodtruck in Berlin Wedding "Falafel Dream 2010". Welche Falafel kann den hohen Ansprüchen unserer Fachjury und Starkoch Andreas C. Studer genügen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins