Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Der beste Apfelstrudel Münchens! Wo schmeckt's wie bei Oma?

Kabel EinsFolge vom 06.05.2016
Der beste Apfelstrudel Münchens! Wo schmeckt's wie bei Oma?

Der beste Apfelstrudel Münchens! Wo schmeckt's wie bei Oma?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 06.05.2016: Der beste Apfelstrudel Münchens! Wo schmeckt's wie bei Oma?

45 Min.Folge vom 06.05.2016Ab 6

Heute geht es um den Klassiker unter den Strudeln: Unsere Juroren begeben sich auf die Suche nach dem besten Apfelstrudel in München und besuchen dafür drei Gastronomen, die davon überzeugt sind, diesen auf den Tisch zu bringen: Martina Wamser von der "Gaststätte zum Olympiaturm", Paula Reisek vom Tex-Mex Restaurant "Dillinger Chicago Bar'n Grill", und für die Bäckerei "Café Chocolatte" tritt Inhaber und Konditormeister Muhammet Balci mit frischgemachtem Apfelstrudel an.

Alle verfügbaren Folgen