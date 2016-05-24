Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kassler

Folge vom 24.05.2016
Kassler

KasslerJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 24.05.2016: Kassler

45 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 6

Andreas C. Studer und seine Jury sind heute auf der Suche nach dem besten Kassler aus Berlin. Mit dabei sind das Lokal "Kantine deluxe", das Restaurant "Zum grünen Baum" und das Varieté "Knutschfleck". Welches der drei Lokale kann sich "zukünftig mit dem Titel rühmen? Das erfahren Sie heute bei Mein Lokal, Dein Lokal - SPEZIAL".

