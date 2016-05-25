Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Karpfen

Kabel EinsFolge vom 25.05.2016
Karpfen

KarpfenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 25.05.2016: Karpfen

45 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 6

Unsere Jury um Martin Baudrexel begibt sich nach Mittelfranken, um das beste Karpfengericht zu finden. Die typisch regionale Fischspeise hat Saison von September bis April; unsere drei Gastronomen müssen sich aber in den anderen Monaten nicht verstecken. Dabei sind: Andreas' barockes Lokal "Goldener Schaumlöffel" in Röttenbach, Helene und Rolands kreativer Foodtruck "Guerilla Gröstl" aus Nürnberg und die Familie Gumbrecht im bodenständigen Restaurant "Aischblick" in Höchstadt.

Alle verfügbaren Folgen