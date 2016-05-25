Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Mittelfrankens bestes Karpfengericht

Kabel EinsFolge vom 25.05.2016
Mittelfrankens bestes Karpfengericht

Mittelfrankens bestes KarpfengerichtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 25.05.2016: Mittelfrankens bestes Karpfengericht

45 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 6

Unsere Jury um Martin Baudrexel begibt sich nach Mittelfranken, um das beste Karpfengericht zu finden. Die typisch regionale Fischspeise hat Saison von September bis April; unsere drei Gastronomen müssen sich aber in den anderen Monaten nicht verstecken. Dabei sind: Andreas' barockes Lokal "Goldener Schaumlöffel" in Röttenbach, Helene und Rolands kreativer Foodtruck "Guerilla Gröstl" aus Nürnberg und die Familie Gumbrecht im bodenständigen Restaurant "Aischblick" in Höchstadt.

Alle verfügbaren Folgen