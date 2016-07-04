Wer sichert sich den Titel des besten Grillhähnchens der Hansestadt?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.07.2016: Wer sichert sich den Titel des besten Grillhähnchens der Hansestadt?
Heute begeben sich unsere Juroren auf die Suche nach dem besten Grillhähnchen Hamburgs. Im "Eppendorfer Grill" wartet ein Kultimbiss auf unsere Experten, beim "Horner Grill" wird die deutsche Imbisskultur zelebriert, während der "Hexenkessel" traditionelle Imbissgerichte neu definiert. Wer sichert sich den Gesamtsieg und den Titel des besten Grillhähnchens der Hansestadt?
