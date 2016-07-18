Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Tandoori

Kabel Eins
Folge vom 18.07.2016
Heute: Tandoori

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 18.07.2016: Heute: Tandoori

45 Min.
Ab 6

Offenes Feuer, Spieße und Fleisch! Andreas C. Studer ist in Frankfurt auf der Suche nach dem besten Tandoori-Gericht der Stadt. Nico aus dem "Bombay Palace", Kulbir vom "Tandoori Taste" und Hardeep im "Diya" glauben an den Sieg - welcher der gestandenen Gastronomen kann den Fernsehkoch und die Juroren überzeugen?

