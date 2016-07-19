Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Roulade

Kabel Eins Folge vom 19.07.2016
Heute: Roulade

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 19.07.2016: Heute: Roulade

45 Min. Folge vom 19.07.2016 Ab 6

Heute sucht der Fernsehkoch Martin Baudrexel gemeinsam mit seiner Fachjury Melanie Hauptmanns und Marcus Hannig nach der besten Roulade Kölns. Wird das kölsche "Brauhaus im Bickendorfer Hof" mit seiner Roulade gegen die moderne Zubereitung des "Wirtshaus-Schwejk" überzeugen? Oder kann sich das "Maison Blue" mit seiner Entenroulade gegen seine Konkurrenten durchsetzen?

