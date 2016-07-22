Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 22.07.2016: Heute: Foodtruck
44 Min.Folge vom 22.07.2016Ab 6
Heute geht es für uns "on the road" in die Nürnberger Foodtruck-Szene. Es treten an: Die beliebten Urgesteine der Szene vom "RibWich" mit ihrer Interpretation des amerikanischen BBQ Sandwichs. Benzin im Blut haben die rockenden Jungs Robert und Steffen mit ihren "Koch Rockers"-Sandwiches. Und die flotte "Bar-Bee-Q" Biene von Peter tritt mit ihren saftigen Burgern an. Welches Team kann den hohen Ansprüchen unserer Jury und Starkoch Martin Baudrexel genügen?
