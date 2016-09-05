Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 05.09.2016: Heute: Salat
45 Min.Folge vom 05.09.2016Ab 6
Salat ist gesund, und so startet die "Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial" Woche mit der Suche nach dem besten Salat Kölns. Martin Baudrexel und unsere Juroren besuchen Lokale wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Es treten an: das kreative Galerie-Restaurant "Kunstbruder", das lässige amerikanische Bistro-Diner "Mr. Bumblebee" und das gehobene Bistro-Restaurant mit Piazza-Flair "Hofer Essbar". Welcher Gastronom darf den goldenen Siegerteller bald sein Eigen nennen?
