Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 06.09.2016: Heute: Kebab
45 Min.Folge vom 06.09.2016Ab 6
Wer bietet den besten Kebab Frankfurts an? Dieser Frage stellt sich heute die Jury um Andreas C. Studer. Wo liegt der Unterschied zwischen Sis Kebab und Adana Kebab? Kann ein Foodtruck die Jury überzeugen, gewinnt das klassische oder das moderne Lokal? Es treten an: das Kebabhaus "Urfa", das Restaurant "Didyma" und die rollende "Kebab Connection".
