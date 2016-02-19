Das beste Fleischpflanzerl MünchensJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 19.02.2016: Das beste Fleischpflanzerl Münchens
44 Min.Folge vom 19.02.2016Ab 6
Auch heute wird es noch mal spannend! Drei Restaurants konkurrieren um das beste Fleischpflanzerl in München. Um den Titel kämpfen das "Vegelangelo", das Restaurant "Alter Wirt" in Forstenried und das "Gasthaus zur alten Schule". Welches Fleischpflanzerl wird die Jury und Martin Baudrexel überzeugen?
