Kaum eine Zutat bietet ähnlich viele kulinarische Varianten, wie die zahlreichen Pilzvariationen Mitteleuropas. In Düsseldorf machen sich Mike Süsser und sein Jury-Team nun auf den Weg, das beste Pilzgericht der Stadt zu finden. Im "Le Bouchon" werden ihnen französische Köstlichkeiten präsentiert. Das "Hotel & Restaurant Decker" bietet klassische deutsche Küche, während im "Amano Verde" kreative, vegetarische Gerichte auf den Teller kommen.

