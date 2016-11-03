Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 03.11.2016: Heute: Eintopf
45 Min.Folge vom 03.11.2016Ab 6
Die Kochtechnik, eine Mahlzeit komplett in einem Topf zuzubereiten, entstand zunächst in Norddeutschland und hat sich seit Jahrhunderten in der ganzen Republik verbreitet. In Düsseldorf kämpfen nun die nordafrikanische Tajine der "Casa Gustosa", der traditionelle Steckrübeneintopf der "Brauerei Zum Schiffchen" und "Die Suppenkaspers" mit ihrem hausgemachtem Szegediner Gulasch um den Titel des besten Eintopfs der Stadt.
