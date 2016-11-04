Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 04.11.2016: Heute: Tiramisu
44 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 6
Diese Woche endet passenderweise mit dem italienischen Dessert Tiramisu. Profikoch Andreas C. Studer und seine Jurykollegen Stefanie und Wolfgang testen in der Hauptstadt verschiedenste Variationen. Vom klassischen Rezept bis hin zum Tiramisu-Eis. Doch wo schmeckt's am besten? Überzeugt das hippe Eiscafé "Cuore di Vetro" in Berlin-Mitte, die "Trattoria Portofino" in Friedrichshain oder die "Trattoria Toscana" im schicken Grunewald?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins