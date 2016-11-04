Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Tiramisu

Kabel EinsFolge vom 04.11.2016
Heute: Tiramisu

Heute: TiramisuJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 04.11.2016: Heute: Tiramisu

44 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 6

Diese Woche endet passenderweise mit dem italienischen Dessert Tiramisu. Profikoch Andreas C. Studer und seine Jurykollegen Stefanie und Wolfgang testen in der Hauptstadt verschiedenste Variationen. Vom klassischen Rezept bis hin zum Tiramisu-Eis. Doch wo schmeckt's am besten? Überzeugt das hippe Eiscafé "Cuore di Vetro" in Berlin-Mitte, die "Trattoria Portofino" in Friedrichshain oder die "Trattoria Toscana" im schicken Grunewald?

