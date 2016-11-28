Heute: Das beste Wildgericht MünchensJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 28.11.2016: Heute: Das beste Wildgericht Münchens
44 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 6
Heute wird es bei "Mein Lokal - Dein Lokal Spezial" wild - der bekannte Fernsehkoch Martin Baudrexel sucht gemeinsam mit seinen Juroren Bianca Murthy und Carsten Höppner das beste Wildgericht Münchens. Dass Wild vielfältig verarbeitet und präsentiert werden kann, möchten die Restaurants "Zum Sollner Hirschen", "Ristorante Martinelli" und der Foodtruck von "Vogl Wild" beweisen und begeben sich in den spannenden Wettkampf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins