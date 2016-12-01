Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 01.12.2016
45 Min.Folge vom 01.12.2016Ab 6

Saltimbocca bedeutet übersetzt "Spring in den Mund". Verspeisen müssen Mike Süsser und seine Juroren die italienische Spezialität aber immer noch selber. In Köln erwartet sie im "Taormina" eine Mischung aus Land und Meer, das "Via Berlino" bietet ein Brüderpaar mit traditioneller Küche und in der "Casa di Biase" gibt es einfache aber gehobene italienische Küchenvariationen. Wer kann die Juroren überzeugen und sich den begehrten Siegerteller sichern? Bildrechte: Kabel Eins.

