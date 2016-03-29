Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 29.03.2016
44 Min.Folge vom 29.03.2016Ab 6

Heute geht es sprichwörtlich um die Wurst. Wer hat die beste Weißwurst in München? Ins Rennen gehen das "Café Katzentempel", das "Wirtshaus Huberwirt" und das "Gasthaus Hinterberger". Wer kann den Fernsehkoch Martin Baudrexel und seine Juroren Katja Mutschelknaus und Carsten Höppner überzeugen?

