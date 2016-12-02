Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 02.12.2016
Folge vom 02.12.2016: Heute: Das beste Käsefondue des Allgäus

45 Min.Folge vom 02.12.2016Ab 6

Heute dreht sich bei "Mein Lokal, Dein Lokal - Spezial" alles um das Thema Käse. Gerade in der Winterzeit ist das Fondue eine beliebte Alternative zur klassischen Brotzeit. Andreas C. Studer und seine Jurykollegen suchen im Allgäu das beste Käsefondue. Die Konkurrenten sind der "Bauernkeller" aus Fischen, die "Kaas-Fee" aus Oberstaufen und das "Hotel Zum Senn" aus Oberjoch.

