Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 01.04.2016: Königsberger Klopse: Studi nimmt den ostpreußischen Klassiker unter die Lupe
45 Min.Folge vom 01.04.2016Ab 6
Heute dreht sich in Berlin alles um die Königsberger Klopse. Ins Rennen gehen das "Café Sonnenschein", "Britzer Seeterrassen" und "Zuhause Delikatessen". Alle drei Gastronomen sagen von sich, dass sie die besten Klopse der Stadt rollen! Die Jury, bestehend aus dem bekannten Fernsehkoch Andreas C. Studer und seinen Juroren Wolfgang de Filippo und Stefanie Hofeditz, finden es für Sie heraus!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins