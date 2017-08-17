Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 17.08.2017: Spare Ribs, Hamburg
45 Min.Folge vom 17.08.2017Ab 6
In der Hansestadt Hamburg dreht sich alles um einen der Grundpfeiler des amerikanischen BBQ: Die Spare Ribs. Im ausgefallenen Ambiente bietet das "Chapeau" Südstaaten- Küche an, während in der Sportsbar "Rockefeller" viele hungrige Fans mit gutem Essen verköstigt werden wollen. Für unterwegs bietet der Food Truck Deli Street Food auch auf den Straßen der Hafenstadt texanische Spare Ribs an.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
