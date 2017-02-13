Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

"Der beste Türke", Köln

Folge vom 13.02.2017
"Der beste Türke", Köln

Folge vom 13.02.2017: "Der beste Türke", Köln

45 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 6

Kräftige Gewürze, frische Kräuter, der Duft von frisch gebackenem Brot - all dies kommt uns in den Sinn beim Gedanken an die türkische Küche. Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen sind heute auf der Suche nach dem besten türkischen Lokal Kölns. Eine authentische "Hirtenpfanne" erwartet uns im orientalischen Lokal "Istanbul", fünf Varianten Fleisch tischt man mit dem Grillteller des "Antep Mangal" auf und im Kultimbiss Kebapland" soll das Adana Sandwich überzeugen.

