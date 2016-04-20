Eisbein in Berlin soll es heute für Andreas Studer seinJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 20.04.2016: Eisbein in Berlin soll es heute für Andreas Studer sein
Folge vom 20.04.2016
Heute sucht der Fernsehkoch Andreas C. Studer gemeinsam mit seiner Fachjury Stefanie Hofeditz und Wolfgang "Filipp" de Filippo nach dem besten Eisbein Berlins. Wird das bayrische Lokal "Hax'nhaus" mit seiner traditionellen Zubereitung gegen die moderne Eisbeinkreation des "Restaurant Pascal" punkten? Oder wird sich das "Restaurant-Café Ephraim's" gegen seine Konkurrenten durchsetzen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
