Der beste Portugiese HamburgsJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 21.04.2016: Der beste Portugiese Hamburgs
45 Min.Folge vom 21.04.2016Ab 6
In Hamburg sind unsere Juroren diesmal auf die Suche nach dem besten portugiesischen Restaurant der Hansestadt. Aufgrund der Seefahrt und den vielen Gastarbeitern aus Portugal, die in den 60er Jahren nach Hamburg kamen, erfreut sich die portugiesische Küche großer Beliebtheit. Mike Süsser und seine Fachjury besuchen heute das Restaurant "Zur Flottbeker Schmiede", das "O Atlantico" sowie das "O Farol", um das beste portugiesische Gericht zu küren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins