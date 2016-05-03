Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Gulasch in allen Variationen

Kabel Eins
Gulasch in allen Variationen

Gulasch in allen VariationenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 03.05.2016: Gulasch in allen Variationen

44 Min.Folge vom 03.05.2016Ab 6

Mike Süsser und sein Juryteam sind diesmal auf der Suche nach dem besten Gulasch in Hamburg. Egal ob traditionell oder kulturell - variantenreich wird es in jedem Fall. Doch wer hat das beste Gulasch der Stadt? Zur Auswahl stehen für Mike das "Schach-Café", die "Mozartstuben" und Hamburgs bester Kiez-Chinese, das "Man Wah". Doch wer wird am Ende zum kulinarischen König gekürt und darf den Siegerteller für sich beanspruchen?

