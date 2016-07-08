Der geilste Gyros Kölns! – wer serviert ihn am besten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 08.07.2016: Der geilste Gyros Kölns! – wer serviert ihn am besten?
44 Min.Folge vom 08.07.2016Ab 6
Heute geht es um das beste Gyros Kölns. Im Finale geben sich die beiden griechischen Lokale "Imbissstube bei Dimi" und "Ferkulum" sowie das "Schnellrestaurant Nehring" die Ehre. Wer kann mit seinem Gyros den Fernsehkoch Martin Baudrexel und die Fachjury, bestehend aus Melanie Hauptmanns und Marcus Hannig, überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins