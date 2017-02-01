Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Der beste Spanier in Berlin

Kabel Eins
Folge vom 01.02.2017
Der beste Spanier in Berlin

Der beste Spanier in BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 01.02.2017: Der beste Spanier in Berlin

44 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 6

Die spanische Küche bietet so viel mehr als nur die bekannte Paella! Daher sind Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen heute auf der Suche nach dem besten Spanier Berlins. Eine außergewöhnliche Fischgrillplatte wartet im familiären "Pesetas" auf, authentische mallorquinische Kaninchenkeulen erwarten uns im mediterranen "Tres Tapas" und herzhaftes Ibericofilet serviert man in der kleinen "Colibri Genussbar".

