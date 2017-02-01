Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Auf der Suche nach dem besten Spanier Berlins

Kabel EinsFolge vom 01.02.2017
Auf der Suche nach dem besten Spanier Berlins

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 01.02.2017: Auf der Suche nach dem besten Spanier Berlins

Folge vom 01.02.2017Ab 6

Die spanische Küche bietet so viel mehr als nur die bekannte Paella! Daher sind Andreas C. Studer und seine Jury Kollegen heute auf der Suche nach dem besten Spanier Berlins. Eine außergewöhnliche Fischgrillplatte wartet im familiären "Pesetas" auf, authentische mallorquinische Kaninchenkeulen erwarten uns im mediterranen "Tres Tapas" und herzhaftes Ibericofilet serviert man in der kleinen "Colibri Genussbar".

