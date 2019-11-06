Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: "Bob's Fast & Slowfood", Augsburg

Folge vom 06.11.2019

Eröffnet wird die Augsburger Woche am Montag vom "Bob's Fast & Slowfood". Gastgeber Stefan Meitinger (45), genannt Bob, bietet seinen Gästen Burger und Pizza in einem ausgefallenen Ambiente. Neben dem Essen wird Rockmusik großgeschrieben. Eines ist garantiert: Ein Abend im "Bob's" vergisst man nicht so schnell. Ob es den Mitstreitern genauso geht? Rechte: kabel eins

