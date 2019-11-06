Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"The Black Bull", Stralsund

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"The Black Bull", Stralsund

"The Black Bull", StralsundJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "The Black Bull", Stralsund

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In Blickweite zum Stralsunder Hafen empfängt Michael Wamp (49) die Konkurrenz im "The Black Bull" am Mittwoch. Dort tischt er seinen Gästen nur das beste Fleisch auf und will mit seiner amerikanischen Küche punkten. Ob der gelernte Koch die Mitstreiter mit seinen Kochkünsten überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen