Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "The Black Bull", Stralsund
Folge vom 06.11.2019
In Blickweite zum Stralsunder Hafen empfängt Michael Wamp (49) die Konkurrenz im "The Black Bull" am Mittwoch. Dort tischt er seinen Gästen nur das beste Fleisch auf und will mit seiner amerikanischen Küche punkten. Ob der gelernte Koch die Mitstreiter mit seinen Kochkünsten überzeugen kann? Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe: 6
6
