44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute verlassen wir Hamburg, denn es geht zu Christina Behrens (44), der einzigen Dame der Runde. Ihr "Lieblingsplatz" liegt im 20 km entfernten Seevetal. Anders als ihre männlichen Kollegen hat sich Christina für deutsche Crossover Küche entschieden und fährt täglich frischen Fisch, Selbstgeräuchertes und regionales Schwein auf. Kann sie sich damit zahlreiche Punkte angeln oder fällt ihr Fang mau aus? Rechte: kabel eins

