Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Klein Marrakesch", Münster
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am vorletzten Tag der "Mein Lokal, Dein Lokal" - Woche wird das einzige marokkanische Restaurant in Münster vorgestellt: Gastgeber Youssef Louarrat (43) begrüßt seine Mitstreiter im authentisch marokkanischen Restaurant "Klein Marrakesch". Kann der gelernte Koch Youssef mit seiner orientalischen Speisekarte und seinem Familienbetrieb Eindruck bei seinen Mitstreitern hinterlassen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins