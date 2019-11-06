Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Körri Speisekontor", Hamburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Körri Speisekontor", Hamburg

Folge vom 06.11.2019: "Körri Speisekontor", Hamburg

44 Min.
Ab 6

Die Hamburger Woche eröffnet Koch Sven Lieske (33) mit seinem Restaurant "Körri Speisekontor" mitten in Hamburg. Das stilvolle Lokal mit offener Küche ist für seine patentierte "Körri"-Speise und die selbstgemachten Soßen bekannt. Doch kann Sven damit seine kritische Konkurrenz zum zweiten Mal überzeugen? Rechte: kabel eins

