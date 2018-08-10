"Die Reblaus", Hann. Münden/KasselJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.08.2018: "Die Reblaus", Hann. Münden/Kassel
Folge vom 10.08.2018
Am letzten Tag lädt Antonio Iannibelli (42) seine Kollegen in "Die Reblaus" ein. Mit selbstgemachten Nudeln und einer kreativen Karte hält sich der gelernte Koch schon achtzehn Jahre in Hann. Münden. Rechtfertigen möchte Antonio diese stolze Zeit vor seinen Mitstreitern und Fernsehkoch Mike Süsser mit einem super Essen. Wer wird als Sieger aus dieser Woche gehen? Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.
