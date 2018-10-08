Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 08.10.2018: Truck-Stop Quirla, Quirla
44 Min.Folge vom 08.10.2018Ab 12
Mike Süsser zieht weiter und schaut sich in Thüringen um. Den Wochenstart eröffnet Gastgeber Eberhard "Ebi" Schneider (63). Ebi ist ein wahres Urgestein des Ostens: Trabis, DDR-Requisiten, Erich Honecker-Portraits an den Wänden.Sein "Truck-Stop" in Quirla wirkt wie ein DDR Museum. Authentische "DDR Gerichte" runden das Konzept ab. Ebis Lebensmotto will er heute Mike Süsser und den Kollegen vermitteln: "Der Osten lebt!" Bildrechte: Kabel Eins/iStockphoto.
