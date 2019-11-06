Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Almas", Frankfurt

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Almas", Frankfurt

"Almas", FrankfurtJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Almas", Frankfurt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Türkisch-orientalisch wird es am zweiten Tag bei "Mein Lokal, Dein Lokal" in Frankfurt. Gastgeber ist dieses Mal die 30-jährige Basak Fatah in ihrem Restaurant "Almas". Frische Zutaten, landestypische orientalische Gewürze aus dem Nahen Osten, der Türkei und dem Iran werden dort zubereitet. Ist das das Erfolgsrezept der hübschen Muslimin? Die vier Gastro-Profis werden es unter die Lupe nehmen. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen