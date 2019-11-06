Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
45 Min.
Ab 6

Den Finaltag der Wochenserie "Mein Lokal, Dein Lokal" in Düsseldorf bestreitet das Restaurant "Gut Knittkuhle" von Helge Wolf. Mit frischer Küche und einer Location mitten in der Natur will der 49-Jährige seine Mitstreiter überzeugen. Selbst der ehemalige Formel-1-Fahrer Heinz-Harald Frentzen lässt sich hier regelmäßig die traditionelle Landhausküche auf der Zunge zergehen. Werden Helge und sein Team das Rennen gegen die vier Konkurrenten gewinnen? Rechte: kabel eins

