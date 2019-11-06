Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Scharfer Zahn", Münster

Kabel Eins Folge vom 06.11.2019
"Scharfer Zahn", Münster

"Scharfer Zahn", MünsterJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Scharfer Zahn", Münster

45 Min. Ab 6

Am vierten Tag des Restaurant-Battles in Münster, kehren die Profis bei der 40-jährigen Gaby vom "Scharfen Zahn" ein. Die Mutter von fünf Kindern betreibt einen kleinen Fleischtempel. Ganz unter dem Motto "Fleisch ist mein Gemüse" begeistert sie alle Steak- und Burger-Liebhaber zu erschwinglichen Preisen. Doch bei "Mein Lokal, Dein Lokal" zählen nicht nur die Preise, sondern auch das Ambiente, der Service und das Essen. Rechte: kabel eins

