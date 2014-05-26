Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 26.05.2014: "Haus Heuport", Regensburg

45 Min.

Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche startet in Regensburg beim Gastgeberpaar Juliette (40) und Wolfgang (43) Riemhofer in ihrem "Haus Heuport". Das fröhliche Ehepaar stellt sich damit als erstes den fachkundigen Gaumen und Augen der Konkurrenten. Werden der einmalige Domblick und die gotischen Räumlichkeiten im "Haus Heuport" bei den Gastronomen Eindruck schinden? Natürlich wollen Juliette und Wolfgang auch mit ihrer deutschen Küche mit asiatischen Einschlägen punkten.

