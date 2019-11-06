"The Grillcanteen", RegensburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "The Grillcanteen", Regensburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fleischfans kommen heute voll auf ihre Kosten! Küchenchef David Lucke (28) lässt hier nichts anbrennen und serviert in "The Grillcanteen" trockengereifte Steaks vom Mallersdorfer Rind. Ein besonderes Highlight ist das 1,2 Kilo schwere Tomahawk Steak. Der junge Koch präsentiert seine Küche im modernen und stylischen Ambiente. Die Eröffnung fand erst vor wenigen Monaten statt. Ob das ein Nachteil gegenüber den alteingesessenen Gastronomen ist? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins