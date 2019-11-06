Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Gänsbauer", Regensburg

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Gänsbauer", Regensburg

"Gänsbauer", RegensburgJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Gänsbauer", Regensburg

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das erste Feinschmeckerlokal von Regensburg - das "Gänsbauer" - gehört der 37-jährigen Sandra Schlegl. Mit hochwertigen Speisen und guten Weinen will sie jeden Gast glücklich machen. Bei Sandra bekommt man kein Essen für zwischendurch, sondern sollte Muße und Zeit mitbringen. Werden die anderen Gastronomen sich auf die gehobene Küche und einen Kampf mit gefüllten Weinbergschnecken einlassen? Rechte: kabel eins

