Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Alois Oberbacher", Berlin

Kabel EinsFolge vom 24.11.2014
"Alois Oberbacher", Berlin

"Alois Oberbacher", BerlinJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 24.11.2014: "Alois Oberbacher", Berlin

45 Min.Folge vom 24.11.2014Ab 6

In dieser Spezialwoche dreht sich bei "Mein Lokal, Dein Lokal" alles rund um das Thema Grill. Die Woche beginnt in den "Alpen Berlins" mit dem Restaurant "Alois Oberbacher". Der 25-jährige Koch Matthias Schmidt will im Wettkampf um 3.000 Euro mit Fleisch vom Holzkohlegrill und Schmankerln von der Alm die Konkurrenz an Tag eins für sich gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen