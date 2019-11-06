Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Konzil", Konstanz
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im bekannten "Konzil" der Stadt Konstanz will Souschef Pierre Hilaire (49) seine Gäste am Finaltag überzeugen. Der gebürtige Karibe wickelt nicht nur die Damenwelt mit seinem französischen Akzent spielend um den Finger. Neben seiner ansteckenden Fröhlichkeit will Pierre aber heute besonders mit seiner Küche überzeugen. Wer es schafft, den Siegerpokal von "Mein Lokal, Dein Lokal" mit nach Hause zu nehmen, wird die letzte Folge der Konstanzer Woche heute zeigen! Rechte: kabel eins
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
