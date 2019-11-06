Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Shaker's", Bonn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In dieser Woche beginnt "Mein Lokal, Dein Lokal" mit einem echten Highlight. In Bonn schickt der 37-jährige Gastronom Farid Ramezanzadeh an Tag Eins das "Shaker's" ins Rennen. Ob Bar, Restaurant oder Club, das Lokal ist breit aufgestellt. Die Gäste können Cocktails schlürfen oder in Ruhe leckere Burger essen. Und wer Lust hat, schwingt in der dritten Etage noch das Tanzbein. "Einzigartig in Bonn", meint Farid. Doch kann er auch die vier Mitstreiter mit seinem Konzept überzeugen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins